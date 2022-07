Nel corso di un recente podcast, lo sceneggiatore di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, David Koepp, ha parlato della pellicola di Steven Spielberg arrivata al cinema nel 2008.

Lo sceneggiatore ha parlato nello specifico della decisione di inserire degli alieni nella storia:

Non mi ha mai soddisfatto quell’idea. Quando ho iniziato a lavorare al film ho cercato di convincere Steven [Spielberg] e George [Lucas] a cambiare con un’altra idea che avevo in mente, ma non mi diedero retta.

Non sto dicendo che la mia sarebbe stata migliore, ma credo che le critiche maggiori – a parte dettagli che non sono piaciuti – riguardavano proprio il fatto che secondo moltI gli alieni non avrebbero dovuto essere in un film di Indiana Jones.

Ripensandoci, avevano ragione