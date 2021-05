Manca sempre meno all’inizio delle riprese di, il film di James Mangold con

In vista della partenza della produzione, Ford è stato avvistato al Bremont Watch Company’s Manufacturing & Technology Centre, a circa 40 minuti dai Pinewood Studios dove si terranno le riprese delle scene in teatro di posa.

Le riprese, ricordiamo, toccheranno anche la Sicilia.

In attesa di un annuncio ufficiale sul primo ciak, sono approdate in rete alcune foto dal castello di Bamburgh, nel Northumberland, Inghilterra. Come riporta un giornale locale, il castello resterà chiuso tra il 4 e il 12 giugno per le riprese di un “progetto di spicco”.

Ed ecco ulteriori foto arrivate su Reddit:

Le riprese dovrebbero iniziare a breve e finire a ottobre. Steven Spielberg sarà coinvolto direttamente nella realizzazione del film accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore.

Il giornale allude anche alla presenza nel cast di Brad Pitt ma ad oggi gli unici confermati restano Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann e Phoebe Waller-Bridge.

John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora.

James Mangold ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta). Annunciato nel 2016, il film doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

