Una settimana fa abbiamo partecipato al grande concerto alla Scala di Milano in cui John Williams ha condotto la Filarmonica della Scala presentando, tra gli altri brani, anche una traccia in anteprima della sua colonna sonora per Indiana Jones e la ruota del destino. Presentando il brano, il compositore ha parlato del film spiegando che “forse c’è un altro finale da girare, forse tra un paio di settimane” (qui potete vedere il video che abbiamo realizzato).

La frase è stata ripresa dai principali siti americani, ma è stata fraintesa, dando per certo il fatto che il finale del film verrà rifatto. Ecco quindi che il regista James Mangold ha deciso di tornare su Twitter per smentire queste voci:

Mi ero preso una giornata di pausa dai troll. Ma sembra che io debba ribadire che… Non stiamo girando, né gireremo, alcuna nuova scena o “finale alternativo”. Il nostro film è concluso al 99%, a breve verrà giudicato dall’MPAA per il visto censura e gli effetti visivi verranno completati. Buone feste!

Mangold ha risposto poi ad alcune domande:

Mancano sei mesi all’uscita mondiale del film, ma il nostro calendario per la post-produzione sarà concluso tra poche settimane. Non capita sempre che si lavori fino all’ultimo giorno prima dell’uscita di un film. Sto già iniziando a immergermi nel mio prossimo film.

E a chi gli dice che sono “cazzate, perché la Disney gira i propri film con scene e finali alternativi”, risponde:

Beh, Anthony, sei molto gentile a dire che dico cazzate, ma ho diretto Logan, Ford v Ferrari e Indiana Jones 5 e non è successo nulla di ciò che dici. Posso parlare solo della mia esperienza. Stammi bene.

E a chi ha chiesto spiegazioni circa le dichiarazioni di Williams, il regista ha detto che si è sbagliato oppure stava scherzando:

Joking, mistaken or misinformed. Not happening. — Mangold (@mang0ld) December 19, 2022

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.