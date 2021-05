LEGGI ANCHE – Indiana Jones 5: Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson nel cast

Il prossimo mese Prop Store ospiterà una grande asta a cui saranno presenti molti memorabilia dal mondo di Hollywood e della Settima Arte. Tra questi ci sarà anche una fedora indossata da Harrison Ford in

Tra gli altri oggetti che saranno presenti all’asta segnaliamo un droide telecomandato R2-SHP da Star Wars: l’ascesa di Skywalker, una riproduzione degli occhiali di Harry Potter da Harry Potter e i doni della morte – Parte 2, la bacchetta magica di Harry Potter da Harry Potter e i doni della morte – Parte 2, una trappola per orsi da Saw (2004), l’abbigliamento da biker da Terminator 2 – Il giorno del giudizio, la maschera da giocatore di hockey di Jason Voorhees da Jason va all’inferno (1993), il Golf Cart di Cliff Booth (Brad Pitt) da C’era una volta a.. Hollywood, la cintura di Batman dal film di Tim Burton (1989), l’abito di James Bond indossato da Sean Connery in Agente 007 – Una cascata di diamanti, la quinta bozza di sceneggiatura di Star Wars: L’Impero colpisce ancora con annotazioni di Carrie Fisher, la spada laser di Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) utilizzata in Star Wars: La vendetta dei Sith, la spada laser di Anakin Skywalker (Hayden Christensen) da Star Wars: La vendetta dei Sith, la spada di Nathan Algren (Tom Cruise) da L’ultimo samurai, il costume del casinò di Rosalyn Rosenfeld (Jennifer Lawrence) da American Hustle, l’abito da sera rosso di Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) da Quella notte a Miami…, la maglietta di Goose (Anthony Edwards) da Top Gun e molti altri oggetti.

Riguardo al prossimo capitolo di Indiana Jones:

Repubblica e RagusaNews riportavano alcuni giorni fa che dopo dei sopralluoghi partiti a dicembre, la Disney ha scelto come ambientazione proprio i siti archeologici siciliani. Le riprese dovrebbero iniziare a luglio e finire a ottobre. Steven Spielberg sarà coinvolto direttamente nella realizzazione del film accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore.

John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora.

James Mangold ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta). Annunciato nel 2016, il film doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

