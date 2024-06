Un fenomeno: è così che possiamo definire Inside Out 2. Che il sequel del film Pixar sarebbe stato un successo era abbastanza previsto, ma nessuno immaginava che avrebbe avuto un effetto incendiario al box-office.

Negli Stati Uniti, la pellicola ha raccolto 26 milioni di dollari lunedì, crescendo poi a 29.1 milioni di dollari martedì, giornata di sconti nei cinema americani. Questo dato in particolare è un record per il genere dell’animazione, battendo i 27 milioni de Gli Incredibili 2. In cinque giorni, il film ha superato i 200 milioni di dollari, arrivando a 205 milioni di dollari: è già il secondo incasso dell’anno.

Mercoledì era la festività del Juneteenth, e secondo le prime stime (che verranno confermate in serata) ha incassato ancora di più. Si parla di un possibile altro record: quasi 30 milioni di dollari. Se così fosse, salirebbe a 235 milioni di dollari. E nel suo secondo weekend si stima possa incassare almeno altri 70 milioni di dollari: domenica sera avrà superato i 300 milioni negli Stati Uniti.

All’estero le cose vanno altrettanto bene. Martedì il film ha raccolto altri 46 milioni di dollari, salendo così a 380 milioni di dollari in tutto il mondo, e mercoledì ha superato i 400 milioni (anche grazie a un esordio da record in Italia). A questo punto sembra che Inside Out 2 sarà il primo film dell’anno a puntare, e superare, il miliardo di dollari in tutto il mondo.

