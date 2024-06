Alla premiere di Inside Out 2, attesissimo sequel Disney Pixar del film d’animazione del 2015, il regista Kelsey Mann ha parlato con Comicbook di alcune idee che purtroppo non sono riusciti ad inserire in questo secondo capitolo.

Il regista è però fiducioso che alcune di queste possano vedere la luce in un futuro e ipotetico terzo capitolo:

Adoro questo mondo. È un posto meraviglioso in cui giocare e sbizzarrirsi, così stimolante che le idee per nuovi personaggi e nuovi luoghi arrivano in continuazione. Molte idee non hanno visto la luce e non siamo riusciti a inserirle nel primo film e nel secondo abbiamo dovuto scartarne ancora di più. Abbiamo avuto un sacco di idee divertenti e davvero geniali che non sapevamo però come inserire in questa particolare storia, ma che spero verranno utilizzate prima o poi. Una delle mie preferite era la Terra della Procrastinazione. Io ne avevo sicuramente una, specialmente da adolescente. Si trattava di un parco con un grande cartello all’entrata che riportava “Tera della Procrastinazione – Prossimamente”. Rabbia avrebbe continuato ad arrabbiarsi e a lamentarsi urlando: “Quando hanno intenzione di iniziare a costruire quel posto?! Sta lì da una vita!”. Ma niente si muove, tutto rimane fermo. Era un’idea davvero divertente. Ma abbiamo avuto dei problemi a cercare di fare quadrare questo pezzetto di storia, non posso dirvi altro a riguardo, c’é molta altra roba parecchio divertente! Ma ogni volta che ci penso… sento che questa idea deve essere utilizzata prima o poi.

Vi ricordiamo che Inside Out 2 sarà al cinema a partire dal 19 giugno, e in anteprima nazionale in molte sale italiane già dal 18 giugno, che ne dite di queste prime reazioni?

