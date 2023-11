Chiacchierando con l’Hollywood Reporter a margine degli impegni stampa del prequel di Hunger Games, il regista Francis Lawrence ha potuto parlare anche dei piani relativi a Io sono leggenda 2, il sequel del suo film campione d’incassi interpretato da Will Smith ispirato al seminale romanzo di Richard Matheson.

Il filmmaker spiega che, ora come ora, preferisce focalizzarsi sul sequel di Constantine insieme a Keanu Reeves:

È un progetto complicato. Abbiamo parlato di un sequel o di un prequel subito dopo aver realizzato il film del 2007. Poi ognuno di noi ha fatto cose diverse. Ricordo che si diceva che stavano per fare un reboot con qualcun altro, ma poi è saltato tutto. So che Akiva Goldsman sta lavorando a qualcosa adesso, ma onestamente, il mio focus è su Constantine 2. Vedremo. In bocca al lupo.