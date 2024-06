Nonostante una prima versione della sceneggiatura consegnata alla fine dell’anno scorso e parole piene di emozione da parte di Michael B. Jordan, Io sono leggenda 2 potrebbe essere più lontano del previsto.

In un articolo incentrato sulla carriera di Will Smith, THR ha infatti spiegato che le partecipazioni future dell’attore a grossi blockbuster dipenderanno molto dagli esiti di Bad Boys 4, soprattutto alla luce di quanto accaduto agli Oscar di qualche anno fa.

Nel pezzo si legge che Io sono leggenda 2 “non è neanche lontanamente vicino ai nastri di partenza… non c’è una sceneggiatura pronta e neanche un regista in carica“.

Visto che alla fine Bad Boys 4 ha debuttato con 5,9 milioni di dollari alle anteprime di giovedì (il debutto maggiore per un film vietato ai minori sin da Oppenheimer), come annunciato pochi minuti fa, sembra che non ci sia niente di cui preoccuparsi.

Di recente a parlare del progetto c’è stato proprio Michael B. Jordan, che ha confermato che la sceneggiatura è ancora in fase di rifinitura. “Non ha ancora una data d’uscita, non sono sicuro di quando esattamente lo gireremo, ma sono davvero emozionato di trovarmi davanti alla macchina da presa con lui” ha spiegato. “Lo ammiro da così tanto tempo, perciò non vedo l’ora di lavorare con Will, sono davvero emozionato“.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate