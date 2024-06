Durante una recente intervista con People, Michael B. Jordan ha aggiornato sullo sviluppo di Io sono leggenda 2 in cui condividerà lo schermo con Will Smith.

L’attore ha spiegato che la sceneggiatura è ancora in fase di stesura e che è molto emozionato all’idea di girare il film:

Non ha ancora una data d’uscita, non sono sicuro di quando esattamente lo gireremo, ma sono davvero emozionato di trovarmi davanti alla macchina da presa con lui. Lo ammiro da così tanto tempo, perciò non vedo l’ora di lavorare con Will, sono davvero emozionato.

Il film, che vedrà Will Smith come protagonista e produttore al fianco di Michael B. Jordan, sarà basato sul finale alternativo della versione home video del film del 2007, il che consentirà al suo personaggio di tornare in scena.

Lo scorso dicembre Smith aveva svelato di aver ricevuto la sceneggiatura della pellicola, ma sembra che sia ancora in fase di rifinitura.

