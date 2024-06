Durante un episodio di First We Feast’s Hot Ones, Will Smith ha ricordato le riprese di Io sono leggenda e della collaborazione con Abby, la cagna che interpretava “Sam”.

L’attore ha spiegato di aver avuto un ottimo rapporto con la sua “collega”:

Sì, era come se Abbey sapesse parlare. Se le dicevi: “Ehi, Abby, hai visto il mio cellulare?”, lei lo capiva, era così strano. […] È stato pazzesco girare la scena in cui la soffoco e lei si accascia, ha fatto tutto Abby. Era stata addestrata per immobilizzarsi e far finta di morire, come si fa ad addestrare un cane a fare una cosa simile? Nella scena doveva mordere, mordere, mordere e poi al comando “muori”, si accasciava… e io la appoggiavo a terra. È stato come lavorare con un’attrice brillante.

