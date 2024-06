Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Timo Tjahjanto (The Night Comes for Us) sarebbe tato scelto per dirigere il sequel di Io sono nessuno, il film con Bob Odenkirk.

Odenkirk, Derek Kolstad, Aaron Rabin e Umair Aleem si sono occupati della sceneggiatura. La release nei cinema è stata fissata al 15 agosto 2025.

Le riprese avranno luogo a Winnipeg e Manitoba, Canada,

