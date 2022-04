Durante una chiacchierata con Screen Rant ha parlato di tutte le persone uccise dai suoi personaggi sul grande schermo.

L’attore si è concentrato nello specifico sul primo film di Io vi troverò raccontando un aneddoto legato alle riprese:

Avevo un autista sul set di Io vi troverò, quello di 15 anni fa, stavamo girando a LA per la prima settimana. Ricordo che il mio autista mi lasciò all’albergo e mi disse: “Signor Neeson, posso farle una domanda? Ho iniziato a leggere la sceneggiatura del film, sono arrivato a pagina 40 e dice che il suo personaggio ha tolto la vita a 26 persone”. [ride] Non sapevo cosa dirgli, mi sentivo in imbarazzo, me lo disse con un tono da: “Sicuro di aver letto la sceneggiatura? Perché il personaggio fa cose orribili alle persone”.