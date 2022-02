Continuano ad arrivare online i tributi alla memoria di, lo storico regista e produttore scomparso all’età di 75 anni. Suo figlio Jason ha preso parola su Instagram pubblicando una serie di scatti in cui possiamo ammirarlo insieme al padre sui set dei vari film di Ghostbusters, da quello del 1984 fino al recentissimo Legacy.

Gli scatti, che trovate qua sotto, sono accompagnati dal seguente ricordo:

Da Twitter ci arrivano invece le parole di Arnold Schwarzenegger che ha lavorato insieme a Ivan Reitman in ben tre film, I gemelli, Un poliziotto alle elementari e Junior e che avrebbe dovuto collaborare insieme al filmmaker anche una quarta volta per Triplets, il sequel del poc’anzi citato I gemelli:

Ivan Reitman è una leggenda. A Hollywood, era qualcosa di gigantesco. Era un sovrano della commedia. Nella vita di tutti i giorni era un uomo integerrimo – uno splendido padre e marito, un fantastico amico e un essere umano grandioso. Era gentile, era generoso, era intelligentissimo ed era sempre pronto a darti una mano. Sono devastato e i miei pensieri vanno tutti alla famiglia Reitman […] È stata una gioia aver avuto la possibilità di poter spendere quest’ultima manciata di anni lavorando a Triplets insieme a lui ed essere ancora una volta, da vicino, testimone della sua passione e del suo genio. Giusto la scorsa settimana, stavo parlando di quanto fossi emozionato per essere tornato sul set insieme a lui lo scorso autunno. Non riesco davvero a credere che non avrò più la possibilità di lavorare ancora con lui o, semplicemente, di chiacchierare del più e del meno. Ma so anche che Ivan non è davvero andato via, è ancora con noi. È qui, in così tante pagine della mia vita. E se siete stati così fortunati da incontrarlo o, semplicemente, da aver avuto esperienza del suo lavoro, fa ancora parte della vostra storia.