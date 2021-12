Il trailer diarrivato qualche giorno fa contiene una differenza decisa rispetto ai materiali promozionali dei primi due film della saga. La Warner Bros. ha infatti deciso, presumibilmente alla luce della controversia che l’ha coinvolta nell’ultimo anno e mezzo in cui si è espressa sull’identità di genere, di non puntare più sul nome di

Se nei trailer di Animali Fantastici e dove trovarli il nome dell’autrice era nei cartelli principali e anche tra i ringraziamenti finali come sceneggiatrice e produttrice (così come in quelli dei Crimini), lo stesso non può dirsi di I segreti di Silente:

L’autrice è stata esclusivamente accreditata nel cartello finale con la data d’uscita in cui il suo nome (minuscolo) viene menzionato perché detiene i diritti editoriali del franchise del Wizarding World.

Si tratta del secondo caso in cui l’autrice viene messa da parte dal colosso. In occasione del ventennale dell’uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale, la Warner Bros. ha infatti organizzato una rimpatriata del cast che andrà in onda su HBO Max a Capodanno (e su Sky Cinema e NOW in Italia). Rimpatriata alla quale, tuttavia, J.K. Rowling non sembra sia stata invitata. Fonti dell’Hollywood Reporter sostengono che l’autrice non abbia registrato nulla per l’occasione, ma che compaia solamente in alcuni firmati d’archivio.

Ricordiamo che dopo aver scritto e prodotto i primi due episodi di Animali Fantastici, la Rowling ha co-sceneggiato assieme a Steve Kloves il terzo episodio, Animali Fantastici: I segreti di Silente, che arriverà al cinema ad aprile.

Nonostante un’operazione “di facciata”, però, lo studio sembra essere comunque intenzionato a collaborare con l’autrice per nuovi progetti legati al Wizarding World. A una conferenza organizzata da Bloomerg tenutasi ieri, l’AD della Warner Bros. Ann Sarnoff ha ribadito la volontà di investire nel brand: