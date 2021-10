Secondo quanto riportato da Deadline affiancheranno Isabelle Anay in, thriller diretto da Michelle Schumacher.

Il lungometraggio segue la storia di un’adolescente che soffre di ansia a causa di un tragico evento legato al suo passato che si ritrova braccata nei boschi da un sociopatico in preda a una furia omicida.

“Non volevo interpretare nessun ruolo da cattivo spaventoso fin quando i nostri figli fossero stati piccoli”, ha dichiarato J.K. Simmons, “in parte a causa di come la cosa avrebbe potuto influenzarli se avessero visto quei film e anche perché non volevo portare a casa quell’energia dopo un intenso giorno sul set”.

La stessa Schumacher ha scritto la sceneggiatura del progetto insieme a Carolyn Carpenter. Randle Schumacher produrrà il film attraverso la Rubber Tree Productions.

recentemente abbiamo visto Simmons in titoli come Zack Snyder’s Justice League, Ride the Eagle, Spider-Man: Far From Home, City of Crime, 3 Days with Dad, La guerra di domani, The Front Runner – Il vizio del potere, L’uomo di neve e in numerose serie televisive come Brockmire, In difesa di Jacob, L’ombra dello scorpione e Golia. Prossimamente lo vedremo al cinema in Spider-Man: No Way Home ma anche in Little Brother e in Being the Ricardos.

Per quanto riguarda Allen Leeche Downtown Abbey ma anche in film come Bohemian Rhapsody.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con J.K. Simmons? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!