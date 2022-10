Jack Black canta un pezzo da School of Rock per un giovane fan malato, il toccante video

Il “professor” Dewey Finn interpretato da Jack Black nel cult School of Rock è entrato in pochissimo tempo nel cuore di moltissimi spettatori, e continua a farlo anche oggi.

In un toccante video diffuso in rete da Upworthy e presto diventato virale, vediamo Black mentre incontra Abraham, un suo giovane fan di 15 anni con una rara malattia mitocondriale nota come sindrome di Pearson. Il ragazzo confida a Black di adorare School of Rock e la canzone “In the End of Time”. Di tutta risposta l’attore/cantante ha subito intonato il pezzo per la gioia di Abraham.

Potete vedere il video qua sotto:

FONTE: Upworthy