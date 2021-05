Continua a essere burrascosa la situazione trae la produzione didopo le notizie dello scorso febbraio.

Ricapitolando, a inizio anno la produzione del film di Jeff Tremaine aveva deciso di tagliare tutte le scene con Bam Margera, skater e stuntman professionista, dopo l’atteggiamento difficile sul set.

A svelarlo era stato lo stesso Margera in una serie di video in cui invitava i fan a boicottare il film e in cui spiegava che lo studio lo aveva umiliato chiedendogli costantemente di sottoporsi a esame delle urine e ad alcol test, arrivando fino a riprenderlo mentre prendeva degli anti-depressivi.

Margera aveva pubblicato e poi rimosso dei video molto preoccupanti in cui appariva sotto l’effetto di stupefacenti e vomitava, cosa che aveva indotto la produzione a offrirgli ancora una volta sostegno dopo avergli già affiancato un “professionista del benessere sul set”.

L’attore era poi tornato sui social annunciando di soffrire di bipolarismo e di aver così iniziato un percorso di cura.



Sembra che la situazione non si sia risolta visto che come riporta TMZ, il regista Jeff Tremaine ha richiesto l’emissione di un ordine restrittivo temporaneo proprio nei confronti di Margera. I motivi non sono chiari, ma intanto Johnny Knoxville ha rilasciato la seguente dichiarazione a GQ:

Ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni e quando qualcuno sta male, lo si cerca di aiutare. Alla fin fine, però, quella persona deve voler ricevere aiuto e a volte non è così. Vogliamo che Bam sia felice e in salute e riceva l’aiuto di cui ha bisogno, noi abbiamo cercato di spingerlo a farlo, ma questo è quanto.

A seguire, infine, trovate l’ultimo video di Steve-O in cui spiega come si sta preparando a Jackass 4. Nel video spiega di essersi sottoposto a una puntura per restare temporaneamente paralizzato dalla vita in giù:

Di un quarto film di Jackass si parla almeno dal 2012, dopo che il terzo episodio aveva incassato ben 170 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 20.

Poi, per lungo tempo, non si è saputo più nulla fino alla conferma del progetto avvenuta a fine 2019. L’anno scorso la Paramount ha deciso di spostare la data di uscita del quarto capitolo cinematografico previsto inizialmente per il 5 marzo 2021 (negli Stati Uniti) al 22 ottobre 2021.

Il franchise di Jackass al cinema, iniziato nel 2002 con Jackass: The Movie, ha con il tempo incassato in tutto il mondo oltre 335 milioni di dollari.

Jeff Tremaine ha diretto tutti e tre i primi film più lo spin-off di Nonno cattivo.