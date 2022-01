Manca poco all’uscita americana di, o meglio, Jackass Forever, il reality stunt comedy di Jeff Tremaine in cui ritroveremo vecchi e nuovi volti della franchise, dai veteranie Steve-O in Jackass Forever alle new entry Poopies, Zach Holmes, il londinese Eric Manaka, Jasper e Rachel Wolfson.

In una recente intervista rilasciata a Variety (via Screen Rant) Johnny Knoxville ha potuto parlare un po’ del futuro della saga specificando che non sta scritto da nessuna parte che Jackass 4 debba necessariamente essere il capitolo finale della IP ideata da lui, Spike Jonze e Jeff Tremaine più di venti anni fa su MTV.

La star spiega:

Qualcuno ha scritto che questo sarebbe stato l’ultimo film, ma noi non l’abbiamo mai detto. Cioè, volendo potremmo anche continuare. Ora come ora non posso dire con certezza se lo faremo, ma potremo semplicemente far venire a divertirsi un po’ il vecchio cast dando più spazio ai giovani.Dopo i primi due film ci siamo detto “Mai più”. E poi abbiamo girato il terzo prima e poi il quarto. Per cui mai dire mai.

Jackass 4 uscirà negli Stati Uniti il prossimo 4 febbraio. Al momento non si conoscono i dettagli circa un’eventuale distribuzione nel nostro paese e non si sa se arriverà in sala o direttamente in streaming.

Vi terremo aggiornati.

Trovate BadTaste anche su Twitch!