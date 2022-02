, il nuovo capitolo cinematografico della popolare saga nata su MTV più di venti anni fa ideata da Johnny Knoxville, Spike Jonze e Jeff Tremaine, è uscito da poco nei cinema americani dove ha esordito direttamente al primo posto con ben 23.5 milioni ddi dollari raccolti al box-office ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ). Considerato che la pellicola è costata solo 10 milioni, è già tranquillamente definibile come un successo per la Paramount.

Come vi abbiamo spesso spiegato nelle settimane scorse, l’uscita italiana era avvolta nel mistero. La Eagle Pictures, che si occupa della distribuzione nazionale dei lungometraggi targati Paramount, non aveva infatti inserito nel proprio listino il titolo. Tutto lasciava supporre che il film fosse destinato ad approdare direttamente in streaming. Ora però vi possiamo anticipare, in esclusiva, che Jackass Forever uscirà anche nei cinema italiani. La data scelta è quella del 10 marzo e si tratterà di un’uscita, sostanzialmente, tecnica limitata, pertanto, a un numero non elevatissimo di sale. Ciò detto, non dovrebbe essere troppo complicato riuscire a trovare un cinema che lo proietterà in città di grandi-medie dimensioni.

Naturalmente, mano a mano che verranno diffusi altri aggiornamenti e materiali ufficiali, ve li segnaleremo.

Nel cast della pellicola nei cinema americani dal 4 febbraio troviamo: Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren e Preston Lacy. Fra le guest star possiamo annoverare: Eric André, Tony Hawk, Machine Gun Kelly, Aaron “Jaws” Homoki, Jalen Ramsey e Danielle O’Toole.

Quanto attendete l’uscita italiana di Jackass Forever? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Trovate BadTaste anche su Twitch!