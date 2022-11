Jackass: Steve-O rivela quale stunt si è rifiutato di fare nel primo film del franchise

In un’intervista con Yahoo per promuovere la sua autobiografia A Hard Kick in the Nuts, Steve-O ha rivelato quale stunt nel primo film di Jackass si è rifiutato di fare. Parliamo di quello nominato “auto giocattolo nel sedere”, che gli avrebbe richiesto di fare esattamente ciò che indica il nome. Per lui, si trattava della prima volta in cui si è indietro da un’acrobazia, che ora dice essere “epica a modo suo”. Al suo posto, è intervenuto Ryan Dunn, che si è infilato nel retto una macchinina giocattolo ricoperta di preservativo, prima di recarsi da un medico per una radiografia. Ricorda Steve-O:

Ho ottenuto un filmato fantastico che mi ha permesso di fare marcia indietro. E il modo in cui si è svolto per Ryan, non c’era nulla che potesse essere cambiato per renderlo migliore. È stata la cosa più iconica e incredibile che abbiamo mai filmato.

Ecco una clip con la scena in questione:

Dunn è morto in un incidente stradale nel 2011, e così Steve-O ha pensato di rendergli omaggio in Jackass Forever, quarto film del franchise che ha debuttato nelle sale all’inizio di quest’anno (LEGGI LA RECENSIONE):

Ho pensato di tirarmi indietro dall’acrobazia di dire che Ryan non era qui per girare il quarto film. [Ma] Ho detto che Ryan è intervenuto per mettere la macchina giocattolo nel suo sedere quando mi sono tirato indietro. E ora che Ryan non c’è, voglio fare un passo avanti e passare a un livello completamente diverso: mettermi qualcosa nel sedere che sia incredibilmente epico.

FONTE: Yahoo