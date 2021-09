e gli infortuni. Un binomio inscindibile fin dai giorni in cui Johnny Knoxville, Spike Jonze e Jeff Tremaine l’hanno portato sul piccolo schermo su. Un binomio inscindibile che ha prosperato anche grazie e durante la lavorazione dei vari film che, nell’arco di quasi 20 anni, si sono avvicendati sul grande schermo.

Ed è proprio da un report della Nova Legal Funding (via Screen Rant) che siamo in grado di segnalarvi la classifica delle spese mediche sostenute nel corso del tempo per gli infortuni capitati alle varie star della saga di Jackass. A guidare la chart, manco a dirlo, troviamo proprio Johnny Knoxville con l’esorbitante cifra di 8.663.000 dollari. Sì, avete letto bene: più di 8 milioni e mezzo di dollari. A quanto pare, solo l’emorragia cerebrale subita da Johnny Knoxville durante la lavorazione del Jackass Forever e la frattura cranica di Steve-O avvenuta nella lavorazione del medesimo film avrebbero comportato dei costi sanitari pari a 2.5 milioni di dollari e 1.75 milioni di dollari.

A seguire trovate la classifica completa:

Johnny Knoxville – $8,663,000 Ehren McGhehey – $7,380,000 Steve-O – $5,820,000 Dave England – $1,650,000 Jason “Wee Man” Acuña – $675,000 Preston Lacy – $75,000

Potete scoprire, nel dettaglio, le varie spese cliccando sulla foto qua sotto:

Vi ricordiamo che, recentemente, la Paramount ha deciso di rimandare al 2022 tutte le sue pellicole più attese, compreso Jackass Forever. Il film non arriverà più nelle sale il 22 ottobre 2021, bensì il 4 febbraio 2022.

Negli ultimi mesi abbiamo parlato più volte di Jackass 4 in riferimento alle varie questioni collegate a Bam Margera che, come noto, è stato tagliato dal film (cosa che ha portato alla nascita dell’inevitabile movimento di boicottaggio online).

A svelare il tutto era stato lo stesso Margera in una serie di filmati (poi rimossi) nei quali prendeva di mira la Paramount per il trattamento ricevuto. Aveva inoltre invitato i fan a boicottare il film e decidere di stare dalla sua parte: un video è ancora disponibile su TMZ.

Secondo il 41enne, lo studio lo avrebbe umiliato chiedendogli costantemente di sottoporsi a esame delle urine e ad alcol test, arrivando fino a riprenderlo mentre prendeva degli anti-depressivi.

Aveva poi invitato i suoi seguaci, visibilmente ubriaco, a mandargli soldi attraverso l’applicazione Venmo per proporre loro un’alternativa al film della Paramount: “Non posso competere con il loro budget di 10 milioni di dollari, ma se avessi quei soldi gli farei mangiare la polvere”.

Margera aveva pubblicato e poi rimosso dei video molto preoccupanti in cui appariva sotto l’effetto di stupefacenti e vomitava, cosa che ha indotto la produzione, come riporta Variety, a offrirgli ancora una volta sostegno dopo avergli già affiancato un “professionista del benessere sul set“.

L’attore, dopo aver rimosso i video in questione, è tornato sui social (come riporta TMZ) annunciando di soffrire di bipolarismo e di aver così iniziato un percorso di cura.

Alla fine di maggio, il regista Jeff Tremaine richiedeva l’emissione di un ordine restrittivo temporaneo proprio nei confronti di Margera. I motivi non sono chiari, ma intanto Johnny Knoxville rilasciava la seguente dichiarazione:

Ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni e quando qualcuno sta male, lo si cerca di aiutare. Alla fin fine, però, quella persona deve voler ricevere aiuto e a volte non è così. Vogliamo che Bam sia felice e in salute e riceva l’aiuto di cui ha bisogno, noi abbiamo cercato di spingerlo a farlo, ma questo è quanto.

Il franchise di Jackass al cinema, iniziato nel 2002 con Jackass: The Movie, ha con il tempo incassato in tutto il mondo oltre 335 milioni di dollari.

Jeff Tremaine ha diretto tutti e tre i primi film più lo spin-off di Nonno cattivo.