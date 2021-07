è sempre stato uno dei più grandi sostenitori del Partito Comunista cinese e non l’ha mai nascosto. Di recente, però, ha portato il supporto alla propaganda verso nuove vette.

In occasione di un convegno organizzato dalla China Film Association la settimana scorsa volto a “studiare e abbracciare lo spirito” dell’ultimo discorso del presidente cinese Xi Jinping, l’attore ha approfittato per esprimere il suo completo appoggio:

Si dice sempre “fiero di essere cinese”. Io sono molto fortunato di esserlo, ma anche invidioso che tutti voi siate membri del Partito. Credo che il Partito Comunista cinese sia davvero magnifico. Quello che il Partito dice e quello che promette non viene realizzato in 100 anni, ma in pochi decenni.

Ha poi concluso il suo discorso ammettendo: “Voglio entrare nel Partito!“.

Jackie Chan says he is proud of being Chinese and wants to join the Communist Party. pic.twitter.com/8zf8mPMiI4 — Eddie Du (@EddieDu5) July 9, 2021

In Cina la risposta è stata molto forte, come riportato dalla stampa. Sui social come weibo molti si sono lamentati delle parole dell’attore per il fatto che darebbe un cattivo esempio entrando nel partito alla luce dell’infedeltà coniugale e dei problemi di suo figlio legati alla droga.

Di recente abbiamo visto Jackie Chan in azione in film come Bleeding Steel – Eroe di acciaio, The Foreigner, come doppiatore in LEGO Ninjago: Il film, in La battaglia degli imperi – Dragon Blade e The Iron Mask.