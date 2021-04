Secondo quanto riportato da Deadline Jacob Fortune-Lloyd (La regina degli scacchi) vestirà i panni di Brian Epstein, manager dei Beatles, nel biopic

Jonas Akerlund (Lords Of Chaos, Polar) si occuperà della regia del progetto e anche in parte della colonna sonora.

L’opera descriverà il ruolo di Epstein (alias Eppy) all’interno della rivoluzione culturale e creativa degli anni ’60, svelando la sua considerevole influenza e il suo impatto nella musica pop che non conoscono in molti.

La sceneggiatura si basa su una storia scritta da Brigit Grant e adattata da Jonathan Wakeham.

Le riprese del lungometraggio si terranno presso i Twickenham Studios ma anche in lucation tra Londra, Liverpool e Stati Uniti.

Kevin Proctor e Perry Trevers di StudioPOW (Funny Cow) produrranno il progetto insieme a Trevor Beattie e Jeremy Chatterton della Trevor Beattie Films (Moon). Peter Dunne e Mark Borkowski figurano invece come produttori esecutivi.

Recentemente abbiamo visto Jacob Fortune-Lloyd al fianco di Anya Taylor-Joy nella miniserie targata Netflix La regina egli scacchi ma anche nella serie I Medici, Star Wars – L’ascesa di Skywalker, Mistero a Crooked House e in The Importance of Being Earnest.

