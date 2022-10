Jaeden Martell ha avuto più timore di recitare con Donald Sutherland che con Pennywise

Per Jaeden Martell recitare in Mr. Harrigan’s Phone, il film Netflix tratto dall’opera di Stephen King, si è rivelato particolarmente stressante. L’attore ha infatti ammesso durante un’intervista con Variety di aver provato molta ansia all’idea di recitare con un veterano come Donald Sutherland.

Ha in effetti provato più timore di recitare con l’attore che con Pennywise nei film di It:

Avevo già incontrato Bill [Skarsgard], che è una persona dolcissima. Quando diventava Pennywise ero terrorizzato, non fraintendetemi. Ma con Donald è diverso… è un pezzo grosso.

L’attore ha poi svelato di aver ricevuto preziosi consigli dalla star l’ultimo giorno di riprese: