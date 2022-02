LEGGI – Tom Holland realizzerebbe volentieri un adattamento cinematografico di Jak and Daxter

Proprio non molti giorni fa Tom Holland aveva espresso il desiderio di poter far parte di un adattamento cinematografico del titolo videoludico. Ma le cose si stanno già muovendo in tal senso?

Secondo quanto rivelato da digitaltrends.com Ruben Fleischer, regista del film di Uncharted presto in arrivo nei cinema, starebbe già lavorando ad un adattamento televisivo o cinematografico del celebre franchise Sony:

In realtà sto lavorando ad una versione di Jak and Daxter per Playstation, penso sarebbe davvero bello da portare in vita.

Nato nel 2001 il franchise di Jak and Dexter, sviluppato inizialmente da Naughty Dog, conta diversi titoli per console Sony usciti negli anni.

