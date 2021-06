Secondo quanto riportato da Deadline (The Crown) condivideranno lo schermo in, survival thriller che sarà scritto e diretto da, noto per aver scritto la sceneggiatura di titoli come A Prophet, Rust And Bone e Dheepan.

L’opera sarà basata sul romanzo francese scritto da Isabelle Autissier intitolato “L’amore, quando tutto è perduto” che segue una coppia che rimane bloccata su un’isola nell’oceano Atlantico meridionale che che si ritrova a dover lottare per sopravvivere quando il loro viaggio da sogno diventa un vero e proprio incubo. Il romanzo mette in luce le dinamiche della loro relazione di coppia e rappresenta anche uno specchio della società moderna.

Tra I produttori troviamo Alain Attal (Tell No One), Gyllenhaal e Riva Marker della Nine Stories (The Guilty). Il progetto sarà una co-produzione anche tra Artemis Productions (Belgio) e True North Productions (Islanda insieme a Studiocanal.

recentemente abbiamo visto Gyllenhaal in Spider-Man: Far From Home ma anche in Animali Notturni, Velvet Buzzsaw, I fratelli Sisters, Wildlife, Stronger – Io sono più forte, Okja e in Life: Non oltrepassare il limite

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Jake Gyllenhaal e Vanessa Kirby? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!