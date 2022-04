Durante la promozione stampa di Ambulance, il nuovo film di Michael Bay,ha potuto ricordare il film che ha contribuito a lanciare la sua carriera cinematografica, ovvero siadi Richard Kelly.

Nello specifico, Jake Gyllenhaal ha parlato della prima volta che si è ritrovato davanti la sceneggiatura di Donnie Darko, esperienza che lo aveva portato addirittura a non voler inizialmente incontrare il regista e sceneggiatore della pellicola, Richard Kelly. Ecco cos’ha raccontato:

Donnie Darko è stato il primo film che mi è stato offerto direttamente senza che io dovessi sostenere un’audizione. Ricordo di aver finito di leggere la sceneggiatura, di averla richiusa e di aver pensato “Non so se voglio incontrare questa persona. Mi chiedo come sia! Come se ne starà, nascosto in un angolo con un mantello?”. Poi, con una certa esitazione, sono andato a incontrare questa persona e ho trovato questo ragazzo decisamente adorabile che era, fra l’altro, senza pretese e del tutto regolare. Mi fa “Permettimi di farti ascoltare qualche canzone che voglio mettere nel film”. Il giorno dopo mi ha formalmente offerto di partecipare al film ed è così che ha avuto il via una delle mie esperienze più potenti che abbia mai avuto da quando lavoro coi film. Se osservo oggi il cast del film e penso a quello che tutti loro hanno fatto, a quello che sono diventati, a quello che hanno creato rispetto a quello che erano all’epoca, mi sembra una cosa incredibile. Ed è l’unica volta finora, chissà, magari le cose potrebbero cambiare, che ho recitato insieme a mia sorella.