Fra favorevoli, come Paul Thomas Anderson , e contrari, come Martin Scorse, i cinecomic restano sempre al centro delle discussioni tanto degli appassionati quanto degli addetti ai lavori e in tal senso le dichiarazioni disu Dune ( LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE ) di Denis Villeneuve rientrano pienamente in questa categoria.

Dichiarazioni che arrivano da un lungo faccia a faccia fra James Cameron e il collega pubblicato sulle pagine dell’Hollywood Reporter. Nello spiegare il suo amore verso l’adattamento cinematografico di Denis Villeneuve di – parte – del primo libro della saga di Frank Herbert, il papà di Terminator e Avatar si è così espresso:

La cosa che mi colpisce di Dune è che è realmente un film epico. E quando impiego la parola “epico” lo faccio in un modo molto specifico, quello che si adatta ai film di David Lean o, in larga misura, pellicole come Il Signore degli Anelli.

Poi, tirando in ballo i cinecomic, prosegue:

Quando penso a lungometraggi che propongono degli eventi epici nel corso delle loro storie – diciamo tipo i film dell’Universo Cinematografico della Marvel in cui vediamo città rase al suolo e cose di questo tipo – non avverto la stessa sensazione di epicità. Tu sembri possedere la disciplina, il vocabolario del vero cinema epico, quel tipo di spettacolare proscenio che viene restituito da inquadrature che sono presentate in una maniera che si concede il suo tempo con la musica e tutto il resto.

