James Franco sarà Fidel Castro nel film Alina of Cuba

Deadline riporta in esclusiva che James Franco interpreterà Fidel Castro in Alina of Cuba di Miguel Bardem. Accanto a lui ci sarà Mía Maestro nei panni di Natalia “Naty” Revuelta, la donna con cui ebbe una relazione.

I due attori saranno affiancati dall’attrice Ana Villafañe che interpreterà invece Alina Fernandez, figlia di Castro.

La sceneggiatura, firmata dal candidato all’Oscar Jose Rivera (The Motorcycle Diaries) e dal vincitore del Premio Pulitzer Nilo Cruz, si concentrerà proprio sulla giovane Fernandez, la cui nascita fu il frutto dell’incontro segreto tra Revuelta e Castro.

Nel cast secondario troveremo Alanna de la Rosa, Maria Cecilia Botero (Encanto), Harding Junior, e gli attori cubani Sian Chiong e Rafael Ernesto Hernandez.

Le riprese del film con James Franco, Mía Maestro e Ana Villafañe si svolgeranno interamente in location, spaziando da Cartagena a Bogota in Colombia, a partire dal 15 agosto.