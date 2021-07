risarcirà con 2,234 milioni di dollari due donne che lo hanno accusato di cattiva condotta sessuale. La vicenda risale al 2019, quando due ex studentesse della scuola di recitazione dell’attore lo hanno accusato di averle spinte in situazioni sessuali esplicite e gratuite.

L’accordo era stato raggiunto a febbraio, ma solo oggi sono stati svelati i dettagli e a breve verrà sottoposto a un giudice di Los Angeles che darà la sua approvazione, per chiudere definitivamente la vicenda.

Le due ragazze avevano fatto causa alla scuola Playhouse West Studio 4 affermando che James Franco e i suoi soci Vince Jolivette e Jay Davis si approfittavano delle giovani attrici durate le lezioni. In particolare, Franco avrebbe utilizzato la propria influenza offrendo loro parti in film che non si sono mai concretizzate o che non sono mai usciti, alcuni dei quali dovevano vederlo coinvolto nel cast.

Le ragazze riceveranno complessivamente un terzo del risarcimento, mentre i restanti due terzi andranno ai restanti studenti che hanno partecipato a una o più masterclass. Una parte della cifra andrà poi al National Women’s Law Center. C’è anche una parte dell’accordo con le due studentesse che non è relativa a una transazione, ma non sono stati resi noti questi dettagli. In cambio, le ragazze ritireranno le accuse di frode nei confronti di Franco.

Su THR è stato diramato un comunicato a chiusura della vicenda: