Eravamo anche noi al Comic-Con di San Diego, in attesa di partecipare al suo panel dedicato a Brightburn, quando Deadline ha rivelato che il regista era stato improvvisamente licenziato dalla Disney e tutti gli impegni stampa erano saltati. Le vicende sono ormai ben note, ma nel podcast Gunn ricorda quei giorni e parla di chi gli è stato veramente vicino:

Avrei dovuto prendere un aereo il giorno dopo per andare a San Diego con mio fratello Brian e mio cugino Mark, che hanno scritto la sceneggiatura, e alcuni attori. Pensai al 100% che la mia carriera fosse finita. Iniziai totalmente a riflettere su cosa avrei dovuto fare dopo, quale lavoro avrei dovuto cercare. Pensai che avrei probabilmente dovuto vendere casa mia e ragionare su un modo per risparmiare i soldi che avevo guadagnato fino a quel momento per sopravvivere il resto della mia vita.

[…] Mikaela Hoover, che la maggior parte delle persone non conoscono, ma è una mia grande amica ed è stata in un sacco di miei film. Mi chiamò subito. Bautista, Chris Pratt… Lei mi contattò la sera stessa, ma poi la sera in cui venni licenziato Chris mi chiamò immediatamente, e poi anche Zoe Saldana, lei era in lacrime. Anche Karen Gillan mi chiamò in lacrime. Poi Dave Bautista iniziò a twittare a riguardo. Pom Klementieff… Tutti i Guardiani mi chiamarono subito. Ma ovviamente anche i miei agenti, Sylvester Stallone mi mandò un video messaggio… Il mio amico Michael Rosenbaum… Tutte le persone a me care mi chiamarono. E mi sento a disagio quando dico “i miei amici famosi”, perché in realtà mi contattarono un mucchio di miei amici che non sono famosi: mia madre, mio padre, mio fratello, mia sorella… E la mia fidanzata ha dovuto attraversare tutto questo con me. E mi contattarono anche tante persone che non conoscevo.

[…] È stata una lezione per me. Per quanto possa essere grezzo, ho passato tutta la mia vita alla ricerca della fama e della fortuna, e come creativo ho sempre cercato di raccontare storie in parte per riempire un vuoto che avevo in me stesso, la sensazione di non essere amato dalle altre persone. Forse per la mia strana posizione nello spettro, o per il mio rapporto con i miei genitori, o per qualsiasi altro motivo. Non sono mai riuscito a sentirmi amato. Quando è successa quella cosa, ho sentito come se tutto ciò che avevo nella mia vita mi fosse stato tolto, ma improvvisamente, proprio mentre pensavo che la mia carriera fosse finita, ho ricevuto tantissimo amore dalle persone. Per la prima volta mi sono sentito veramente amato. È stata un’esperienza davvero fortificante per me. Questa è la cosa più strana: pensavo di aver perso tutto, sono andato a dormire quella notte ed ero felice, perché per la prima volta avevo capito che le persone mi volevano bene. E questo ha avuto un impatto su tutto il resto, da quel momento.