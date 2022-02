A 20 anni dall’uscita di(di cui ha curato la sceneggiatura) e dopo il sequel, James Gunn si è ritrovato a leggere un messaggio da un vecchio amico.

Come raccontato dal regista su Instagram:

Ho appena ricevuto questa lettera nella posta. È una seccatura quando non sento amici per anni e anni, e poi, quando mi scrivono, è per chiedermi qualcosa. Davvero di classe, Scooby-Doo (che a quanto pare si trova a casa di Ben Schwartz visto che mi ha scritto dallo stesso indirizzo).

Nella lettera, come potete leggere, Scooby chiede al regista se ha cambiato numero visto che non ha mai risposto ai suoi messaggi. La seconda domanda è invece relativa agli ultimi impegni professionali del regista, che ha fatto parecchia strada in venti anni.

“Perché non mi hai inserito in uno dei tuoi film di supereroi?“.

Trovate la lettera qui di seguito:

Il regista, ricordiamo, è al momento al lavoro sul terzo capitolo di Guardiani della Galassia, che segnerà il suo addio al gruppo di personaggi Marvel.

Cosa ne pensate?

