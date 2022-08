Jamie Foxx crede che il pubblico sia troppo “sensibile” per il suo film con Robert Downey Jr. nei panni di un messicano

Sono anni che All-Star Weekend, l’esordio alla regia di Jamie Foxx, non riesce a vedere la luce. Il motivo, stando all’attore, è che il pubblico non è pronto per una commedia simile, girata nel 2016 con un cast composto da Jeremy Piven, Robert Downey Jr., Benicio del Toro, Gerard Butler e Eva Longoria.

Nel film Foxx e Piven interpretano due migliori amici che vincono dei biglietti per un grosso evento annuale dell’NBA e così si mettono in viaggio verso Los Angeles per partecipare all’All-Star Game, ma sul loro sentiero finiscono una serie di personaggi bizzarri.

In un’intervista con CinemaBlend l’attore è apparso incerto su quando il film sarà distribuito:

Nel caso della commedia si parla di un territorio molto scomodo. Stiamo cercando di spalancare gli angoli più sensibili delle persone in modo che la gente torni a ridere di nuovo. Speriamo di continuare a farla ridere anche con All-Star Weekend perché ci abbiamo davvero dato dentro.

Downey Jr. aveva preso ispirazione dal lavoro fatto con Tropic Thunder interpretando un uomo messicano, mentre Foxx aveva interpretato svariati ruoli, tra cui un poliziotto bianco razzista.

Nel 2017 Foxx aveva difeso la scelta di scritturare Robert Downey Jr., mentre lo scorso maggio Jeremy Piven aveva annunciato che i fan non avrebbero mai visto il film perché “Jamie non vuole distribuirlo“.