Jamie Lee Curtis credeva che Ana de Armas fosse una “giovane donna ingenua” prima di Cena con delitto

Prima di lavorare insieme sul set del film Cena con delitto, Jamie Lee Curtis non conosceva Ana de Armas, tanto da pensare che fosse un’attrice alle prime armi. A Elle, ha infatti dichiarato che:

Ho dato per scontato, e lo dico con vero imbarazzo, che, venendo da Cuba, fosse appena arrivata, che fosse una giovane donna inesperta e ingenua. Il primo giorno, infatti, le ho chiesto: “Quali sono i tuoi sogni?“

Dopo averci lavorato insieme, Curtis è rimasta però così impressionata dalla performance di de Armas che si è offerta di presentarla a Steven Spielberg affinché potesse interpretare Maria nel nuovo adattamento di West Side Story o di farla conoscere ai suoi figliocci Maggie e Jake Gyllenhaal.

Da allora, le due attrice sono rimaste in contatto, e Curtis ci tiene a sottolineare come de Armas “non è così elegante come forse le pubblicità vorrebbero far credere. È determinata, interessata; parlare con lei è una sorta di dare e ricevere. È curiosa e fa molte domande“.

Recentemente, de Armas ha persino dato a Curtis un assaggio della sua trasformazione in Marilyn Monroe nel film Blonde di Andrew Dominik, in arrivo su Netflix a settembre. L’attrice si è allenata per nove mesi con un insegnante di dialetto per perfezionare la voce caratteristica della Monroe e Curtis, il cui padre Tony ha recitato al fianco della Monroe in A qualcuno piace caldo, ha definito l’interpretazione della de Armas davvero sbalorditiva: “Sono caduta a terra. Non potevo crederci. Ana era completamente sparita. Era Marilyn“.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

FONTE: Elle/ Indiewire