La costumista Janty Yates, collaboratrice di vecchia data di Ridley Scott, ha parlato con AwardsDaily della sua collaborazione con il regista, che di recente si è estesa a Il gladiatore 2, di cui a breve vedremo un primo trailer.

Yates ha svelato che fino a marzo di quest’anno Scott stava lavorando allo sviluppo di un western:

Non si farà perché è ambientato in mezzo alla neve, si chiama Freewalkers, ma è troppo tardi, la neve è sparita. Con i tempi di preparazione avremmo girato in piena estate, non so se si farà mai, ma vedremo. Lo adorerei tanto perché la sceneggiatura è strepitosa.

Ha poi parlato del desiderio condiviso con Scott di non andare in pensione nonostante abbiano 86 anni lui e 74 anni lei:

Verrà portato via dal set in una bara, e lo stesso vale per me. Cosa dovrei fare? Giocare a golf? Non penso proprio. Il cinema è l’amore della mia vita, è la mia passione. La gente mi chiama e mi chiede di lavorare, fa tutto il telefono. Quando smetteranno di chiamarmi, e non sentirò più il telefono squillare, allora andrò veramente in pensione.