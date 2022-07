Jason Moma: incidente d’auto per l’attore di Aquaman, nessun ferito

TMZ riporta che Jason Momoa, che l’anno prossimo vedremo in Aquaman e il regno perduto e Fast & Furious 10, è stato protagonisti di un incidente d’auto.

L’attore si stava dirigendo in auto lungo Old Topanga Canyon Road vicino Calabasas, a Los Angeles, quando tutto a un tratto un motociclista ha invaso la sua corsia finendogli dritto contro. Il motociclista, stando ad alcune fonti, sarebbe caduto dal veicolo finendo però in piedi, riportando solo ferite minime.

L’attore, dal canto suo, non ha riportato nulla.

Aquaman e il regno perduto sarà al cinema il 6 marzo 2023.

