Nel 2008, il ruolo di Anton Chigurh in Non è un paese per vecchi di Joel ed Ethan Coen è valso al’Oscar per il Miglior attore non protagonista.

Nel film, lo ricorderete di sicuro, Javier Bardem sfoggiava un taglio di capelli decisamente… peculiare per così dire.

In un video realizzato a margine della promozione stampa di Being the Ricardos (LEGGI LA RECENSIONE), il nuovo film di Aaron Sorkin, l’attore ha potuto ricordare proprio come e perché sia finito per esibire quel taglio di capelli.

Ero arrivato in New Mexico e mi sono ritrovato all’interno della roulotte del make-up ad aspettarli (Joel ed Ethan Coen, ndr.) ed eccoli che arrivano portando questa foto di un tale in un bordello della zona negli anni 50 o 50. Era questo tizio fotografato insieme a due prostitute e aveva proprio quel taglio di capelli. Ho chiesto “Ma che significa?” al che loro “Ti vogliamo con questo look” e di nuovo io “Ok, va bene”. Poi il parrucchiere, Paul, un parrucchiere straordinario, purtroppo è scomparso di recente, è riuscito a rifarlo in un lampo impiegando i miei capelli. Mi sono visto e ho subito capito che dovevo assolutamente fare questo film. Voglio dire, è un look da film dei fratelli Coen. E poi perché era divertente, ridicolo, spassoso. Cosa che, messa in contrapposizione alla natura di quel personaggio, lo rendeva davvero un ottimo personaggio dei fratelli Coen da interpretare.

Questa la sinossi del film:

Gli acclamati registi Joel ed Ethan Coen realizzano il loro film più coinvolgente e ambizioso con questo action-thriller ricco di emozioni e colpi di scena. Quando un uomo si ritrova sulla scena di un sanguinoso crimine, un furgone carico di eroina e due milioni di dollari in contanti, la sua decisione di scappare con i soldi mette in moto un’inarrestabile reazione a catena di violenza. Una violenza che neanche la legge del Texas può arginare. Basato sul romanzo del vincitore del premio Pulitzer Cormac McCarthy, e interpretato da attori del calibro di Tommy Lee Jones, questo potente gioco del gatto col topo vi terrà incollati alla poltrona fino al finale mozzafiato.

Cosa ne pensate dell’aneddoto raccontato da Javier Bardem?

