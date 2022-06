Jean-Louis Trintignant è morto all’età di 91 anni.

La notizia della scomparsa, così come riportato dall’Ansa, è stata data dalla sua famiglia. Il leggendario attore francese era nato a Piolenc l’11 dicembre 1930. Fra le tante pellicole alle quali aveva preso parte, ben 146 così come segnala la sua pagina IMDb anche se l’ultima, la 146esima, è ancora inedita, una delle più note e amate è sicuramente Il sorpasso, il capolavoro di Dino Risi del 1962 in cui recitava al fianco di Vittorio Gassman.

La sua ultima apparizione cinematografica di Jean-Louis Trintignant è datata 2019: si tratta de I migliori anni della nostra vita, diretto da Claude Lelouch.

Fonte: Ansa