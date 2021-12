La notizia della morte improvvisa di Jean-Marc Vallée ha sconvolto i suoi fan in tutto il mondo, i suoi colleghi a Hollywood e i suoi colleghi canadesi: il regista originario del Quebec si è spento nella sua baita sul fiume nei pressi di Quebec City, verosimilmente per un attacco di cuore nel giorno di Natale.

Uno dei primi a esprimersi è stato il regista Denis Villeneuve, anch’egli originario del Quebec, che ha condiviso un messaggio sul canale Instagram di sua moglie Tanya Lapointe:

Endeavor Content, casa di produzione che aveva collaborato con la Crazyrose, casa di produzione di Vallée, ha diffuso un comunicato:

La passione per il suo lavoro era eguagliata dalla cura e l’attenzione che aveva per quelli con cui lavorava. È stato un onore lavorare con lui come partner di produzione e come amico. A nome dei nostri colleghi e delle nostre produzioni, estendiamo le nostre condoglianze ai suoi figli, alla sua famiglia, a Nathan Ross e al team Crazyrose.

Jared Leto ha vinto un Oscar grazie a Dallas Buyers Club. Questo il suo messaggio su Instagram:

Ecco anche il messaggio di Matthew McConaughey, a sua volta premio Oscar per Dallas Buyers Club:

Nicole Kidman, produttrice e protagonista di Big Little Lies, ha scritto:

È difficile pensare che qualcuno di così vitale, ricco di energia e presenza come Jean-Marc se ne sia andato. Sono a pezzi. Era al centro del mio universo creativo e non esagero nel dire quanto significasse per me. Jean-Marc non è stato solo responsabile di alcune delle esperienze professionali più soddisfacenti della mia carriera, ma la sua amicizia, gentilezza e il suo amore sono stati di frandissima ispirazione che terrò sempre con me. Ricorderò sempre con amore quelle serate in cui giravamo mentre le onde si infrangevano su Big Sur… Non c’è nulla di migliore. Sarò sempre grata per il tempo che ho condiviso con questo umano straordinario. Per sempre Jean-Marc.