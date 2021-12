è morto a 58 anni: il regista originario del Quebec è stato trovato senza vita nella sua baita vicino a Quebec City, in Canada. Non sono note le cause del decesso, lascia due figli.

Questa la dichiarazione diffusa dal suo socio di produzione:

Jean-Marc si batteva per la creatività, l’autenticità e il provare a fare le cose in modo diverso. Era un vero artista e un uomo generoso e pieno d’amore. Chiunque abbia lavorato con lui notava subito il talento e la visione che possedeva. Era un amico, un partner creativo e un fratello più grande per me. Il maestro ci mancherà tantissimo, ma ci è di conforto sapere che il suo splendido stile e il suo lavoro incisivo sopravviveranno per sempre.

Vallée è stato il regista di film come Dallas Buyers Club, uscito nel 2013, vincitore del premio Oscar per le interpretazioni di Jared Leto e Matthew McConaughey. Il regista venne nominato anche per il montaggio.

L’anno successivo ha diretto Wild, con protagoniste Reese Witherspoon e Laura Dern, anche loro nominate all’Oscar per le loro interpretazioni.

Sul piccolo schermo, Vallée si è fatto notare per il suo lavoro con la HBO in due serie seminali. La prima è Big Little Lies, per la quale ha vinto l’Emmy per la regia. Tratta dal romanzo di Liane Moriarty, la miniserie vedeva nel cast Nicole Kidman, Reese Witherspoon (anche produttrici), Laura Dern, Shailene Woodley. Il regista non è tornato per una seconda stagione, ma si è dedicato a un’altra miniserie, Sharp Objects, con protagonista Amy Adams, nominata a 8 premi Emmy.

Tra gli altri suoi film figurano anche Black List, C.R.A.Z.Y., Cafe de Flore, Los Locos, Loser Love, Demolition e The Young Victoria, con Emily Blunt. Il film venne nominato a tre Oscar e ne vinse uno per i costumi.

Vallée avrebbe dovuto dirigere un’altra serie per la HBO, intitolata Gorilla and the Bird, basata sulle memorie di Zack McDermott.

Fonte: Variety