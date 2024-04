Questo lunedì a Londra si è tenuta al Curzon Theatre la premiere inglese di Jeanne du Barry: La favorita del re, film interpretato e diretto da Maïwenn che ha debuttato lo scorso anno a Cannes e che ha segnato il primo grande ritorno di Johnny Depp sul grande schermo nei panni di Re Luigi XV.

Accompagnato dalla regista sul red carpet, Depp ha avuto parole di grande elogio per Maïwenn e ha espresso sul palco enorme gratitudine nei suoi confronti per la possibilità non solo di tornare a girare film, ma anche per la portata del ruolo:

Mi sento veramente fortunato per avere avuto anche solo l’opportunità che mi venisse offerto questo ruolo, fortunato in una maniera perfino strana e quasi perversa. Quando ho incontrato Maïwenn per la prima volta e mi ha parlato della concreta possibilità per me di interpretare re Luigi XV, il re di Francia… la mia mente è per un attimo tornata al Kentucky, a casa mia dove il passatempo era friggere qualsiasi cosa. Ed è lì che ti rendi conto che sei uno che viene da un paesino ai confini del mondo e di colpo di ritrovi a interpretare il re di Francia.

Per me non aveva alcun senso, ho provato a farle cambiare idea. Ma non ne voleva sapere e ha fatto questa scelta veramente coraggiosa di farmi entrare nel cast.