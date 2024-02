Jeff Goldblum non si aspettava di lasciare il segno quando è apparso in diretta al Super Bowl 2024.

Durante la sua ospitata da Jimmy Kimmel, l’attore ha parlato del momento in cui, accortosi di essere inquadrato, ha iniziato a sorridere, a fare il gesto del cuore con le mani e a ballare dalla sua postazione sugli spalti.

“Non pensavo mi inquadrassero” ha spiegato. “E poi ero così felice di essere lì, ho assaporato ogni momento“.

Ha poi aggiunto di non aver avuto molto tempo libero per seguire lo sport: “Quest’anno ho lavorato tanto e sono stato in Europa, perciò mi sono perso tutte le partite“.

