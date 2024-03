The Hollywood Reporter riporta che Jeff Rowe, regista di Tartarughe Ninja – Caos mutante, continuerà a lavorare per la Paramount. Mentre è al lavoro sul sequel del film animato, che uscirà ad ottobre 2026, il cineasta ha infatti siglato un contratto di prelazione con la compagnia, che riguarderà la sua attività di regia, sviluppo, produzione e produzione esecutiva di progetti d’animazione e live-action.

Ramsey Naito, presidente della Paramount Animation e della Nickelodeon Animation, in un comunicato ha dichiarato:

Jeff è stato una forza creativa determinante e un partner eccellente nel dare nuova vita al nostro iconico franchise delle Tartarughe Ninja. Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto insieme e non vedo l’ora che il pubblico sperimenti la prossima evoluzione della nostra incredibile collaborazione.

Aggiunge il diretto interessato:

Lavorare con la Paramount e avere l’opportunità di reinventare gli iconici personaggi delle Tartarughe Ninja, è stato un sogno che si è avverato. Sono grato a Ramsey e a tutto il team per questa opportunità. Ho anche capito che per questo accordo sarò pagato in denaro invece che in pizza, e credo che questo cambierà le carte in tavola.

Uscito al cinema lo scorso agosto, Tartarughe Ninja – Caos mutante ha incassato 180 milioni di dollari in tutto il mondo. Prima dell’uscita del sequel, arriverà una serie tv in esclusiva per Paramount+. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

