Jennifer Lawrence: “Adele mi aveva consigliato di non fare Passengers, avrei dovuto ascoltarla”

Nel corso di un’intervista concessa al New York Times, Jennifer Lawrence ha raccontato del consiglio – non ascoltato – che la popstar Adele le diede qualche anno fa, ovvero di non partecipare a Passengers, il film fantascientifico diretto da Morten Tyldum (The Imitation Game) in cui ha recitato di fianco a Chris Pratt.

La pellicola, uscita a dicembre del 2016, non è stata particolarmente apprezzata né dalla critica (ha un 30% di recensioni positive su Rottentomatoes) né dal pubblico: non si è trattato di una débâcle totale, ma un box-office di 303 milioni (via Box Office Mojo) a fronte di un budget stimato fra i 110 e i 150 milioni (escluse le spese di P&A) non ha fatto neanche gridare al miracolo la Sony, lo studio che ha prodotto il film (che originariamente doveva essere diretto da Gabriele Muccino).

Nel corso della chiacchierata fatta con l’autorevole giornale, Jennifer Lawrence cita proprio Passengers come il primo film del periodo post-Hunger Games in cui ha avvertito lo sgomento dei fan per la sua carriera:

Ricordo di aver pensato “Oh no, voi siete qui perché io sono qui e io sono qui perché voi siete qui. Aspettate un attimo: chi ha stabilito che questo è un buon film?”.

Quando le viene domandato quale sia il progetto che le ha fatto ripensare in merito alle sue scelte, la star aggiunge:

Passengers, direi. Adele mi aveva detto di non farlo! La sua idea era che “Mi pare che i film spaziali siano i nuovi film di vampiri!”. Avrei dovuto ascoltarla.

Qua sotto potete trovare la nostra intervista con Jennifer Lawrence e Chris Pratt fatta al junket europeo di Passengers:

Ecco la sinossi della pellicola:

Durante un viaggio verso una nuova casa, due passeggeri vengono svegliati 90 anni prima del previsto per un guasto della nave spaziale. Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) si ritrovano con la prospettiva di passare il resto della loro vita a bordo, pur con tutti i comfort possibili, e si innamorano… ma scoprono che l’astronave è in grave pericolo. La vita di 5000 passeggeri addormentati dipende da Jim e Aurora, solo loro possono salvarli.

