Secondo quanto riportato da Deadline sarà una delle protagoniste di, una nuova commedia vietata ai minori che verrà diretta dae distribuita nelle sale dalla Sony Pictures.

Lo stesso Stupnitsky (The Office, Bad Teacher, Good Boys – Quei cattivi ragazzi) si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura del progetto insieme a John Phillips. Il film sarà, come già detto, una commedia vietata ai minori sulla scia di Bad Teacher – Una cattiva maestra e Tutti pazzi per Mary.

Tra i produttori figurano Alex Saks, Marc Provissiero, Naomi Odenkirk, la Lawrence e Justine Polsky. Phillips sarà il produttore esecutivo.

Prossimamente vedremo la Lawrence al fianco di un gremito cast in Don’t Look Up, nuovo film di Adam McKay in arrivo a Natale su Netflix.

Ultimamente abbiamo visto l’attrice in progetti come Red Sparrow, Madre!, Passengers, X-Men: Apocalisse, Joy, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte I, Una folle passione, X-Men – Giorni di un futuro passato e in American Hustle – L’apparenza inganna.

Per quanto riguarda Gene Stupnitsky si è occupato di sceneggiature di progetti come The Office, Good Boys – Quei cattivi ragazzi, la serie Konttori, Gorgeous Morons la serie Hello Ladies, Hello Ladies: The Movie, la serie di Bad Teacher, Tre mogli per un papà, il documentario live Stephen Merchant: Hello Ladies… Live! e Anno uno, oltre ad aver diretto la commedia Good Boys – Quei bravi ragazzi.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Jennifer Lawrence curato, scritto e diretto da Gene Stupnitsky? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!