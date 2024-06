Jeremy Allen White interpreterà Bruce Springsteen nel film biografico Deliver Me From Nowhere. Racconta l’attore però di non essersi ancora incontrato con il cantante.

Abbiamo un po’ comunicato attraverso altre persone, ma spero che tutto ciò si concretizzi comunque. Abbiamo ancora alcune cose da risolvere, alcune questioni di tempistica, e sto cercando di seguire un po’ il mio processo personale prima di incontrarlo. Voglio cercare di capire, così quando lo incontrerò avrò un po’ di fiducia in me.

Continua, svelando che proverà a cantare lui stesso nel film:

Ci proveremo. Faremo del nostro meglio.

Deliver Me From Nowhere racconterà, nello specifico, la realizzazione dell’album del 1982 Nebraska. Il film, basato sul libro omonimo di Warren Zanes, è prodotto da 20th Century.

