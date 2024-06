Mi sono visto davvero un sacco di film horror. Anche in terapia intensiva, avevo questo piccolo proiettore e, visto che in quel reparto si sentivano lamenti tutto il tempo ed era veramente angosciante, ho messo qualche film horror in sottofondo. Non sto scherzando, ero arrivato davvero a quel punto. E sì, ero comunque parecchio stordito e strano, ma ho trovato tanto conforto in quei film.

Ho rivisto Barbarian. Adoro quel film, è davvero stupendo. Oramai l’ho rivisto un sacco di volte. Mi piace, mi fa stare bene, capisci? Mi da così tanta gioia vedere quel film.