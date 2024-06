Nella puntata del Podcast Smartless andato in onda questo lunedì, Jeremy Renner ha parlato del suo ritorno davanti alla macchina da presa dopo il suo incidente quasi fatale dello scorso gennaio (2023), ammettendo di avere trovato e continuare a trovare, molto difficile il ritorno alla normalità dopo quello che gli è successo.

Renner ha anche ammesso di non sentirsi più in grado, sia fisicamente che mentalmente, di affrontare ruoli particolarmente difficili o complessi, in quanto vuole riservare la maggior parte delle sue energie mentali e fisiche al suo completo recupero e a vivere il presente:

Non ne ho l’energia, semplicemente. Non ho l’energia sufficiente per farlo. Devo incanalare il più possibile delle mie forze nel vivere la realtà, nel guarire il mio corpo. Non posso permettermi di andare lì fuori a giocare a “fare finta” per ora.

Non riesco a mettermi nella posizione di fare qualcosa che è… finzione. Capisci? Sto cercando di vivere nella realtà, sto cercando di vivere. Per questo tornare a recitare per me è stato un grande ostacolo da superare, ci ho messo un po’. È stato un bello sforzo e una vera sfida per me, mentalmente, fare quel salto.

Ancora ora faccio ancora fatica a dire il vero, non riesco a prendere le cose troppo seriamente. In questo caso (Mayor of Kingstown) si tratta di un personaggio che conosco molto bene così come conosco molto bene la serie, quindi è stato facile scivolare di nuovo nel ruolo.

Ma se si trattasse di un ruolo più impegnativo, penso che rifiuterei.