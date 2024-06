Jesse Eisenberg e Kieran Culkin erano ospiti del Tribeca Festival per presentare il loro ultimo film: A Real Pain. Si tratta di una commedia drammatica, scritta e diretta da Eisenberg, in cui i due interpretano due cugini. Per gli attori è stata un’occasione per ricordare i loro primi film.

Eisenberg confessa di aver visto Mamma ho perso l’aereo, primo film in cui recita Culkin in un piccolo ruolo accanto al fratello Maculay, 17 volte. Kieran però smorza subito l’entusiasmo:

Non avevo idea di cosa diavolo parlasse il film.

Continua Eisenberg, spiegando che non aveva mai visto altre interpretazioni di Culkin prima di volerlo nel suo film. Aveva subito pensato a lui e per questo aveva evitato di guardare qualsiasi cosa, compresa Succession, serie HBO che è valsa a Culkin un Emmy e un Golden Globe.

La domanda successiva diventa scontata: perché mi hai scelto allora?

Hai un’intuizione sulle persone… Io avevo un’intuizione su di te. E ti avevo incontrato un paio di volte. E tu hai detto questa cosa carina… mi hai fatto un complimento così bello, senza ego. Ho pensato, questa è la persona più gentile al mondo.

La prima volta che si sono incontrati è stato sul set di Zombieland, quando Culkin frequentava Emma Stone. L’attore poi, in un’altra occasione, aveva elogiato la performance di Eisenberg nei panni di Mark Zuckerberg in The Social Network. Proprio quel film, confessa Eisenberg, è stato l’ultima volta in cui ha deciso di rivedere una propria performance.

