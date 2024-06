Jesse Plemons sa bene che il mondo a volte lo scambia per Matt Damon.

Durante un’ospitata al Jimmy Kimmel Live, Plemons ha in effetti ammesso di aver dovuto dire a dei fan di non essere l’attore di Sopravvisuto – The Martian nonché acerrimo nemico del conduttore.

“È da un po’ che questa cosa mi tormenta” ha raccontato. “Al Toronto Film Festival, saranno stati dieci anni fa, sono salito in ascensore […] e questa donna mi ha detto: ‘Sei Matt Damon?’. Le ho risposto: ‘No, mi dispiace’, e mi ha guardato come se stesse pensando: ‘Wow, Matt Damon è un bugiardo’, mi sono sentito in colpa“.

L’ospitata è iniziata proprio con un momento in cui Guillermo Rodriguez ha detto a Jimmy Kimmel di aver finalmente “catturato Matt Damon” per poi svelare agli spettatori che si trattava di Jesse Plemons.

“Te l’ho detto, non sono Matt Damon” ha spiegato l’attore di Civil War, dimostrando a tutti gli effetti di essere intelligente (a differenza di Damon), dando risposta alla domanda: “Quanto fa 2+2?“.

Trovate l’intervento integrale qui di seguito:

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti e segutiteci su TikTok.

Classifiche consigliate